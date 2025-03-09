Украинский футболист Алексей Шубин погиб на войне с Россией

Украинский футболист и воин Алексей Шубин. Фото: УАФ

Украина, к сожалению, продолжает терять защитников на войне с Российской Федерацией. Свои жизни в борьбе против оккупантов отдают и спортсмены.

Бывший украинский футболист Алексей Шубин погиб на фронте во время выполнения боевого задания, сообщает УАФ.

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Ранее о гибели Шубина сообщали СМИ. Погибший защитник был воспитанником УФК "Днепр".

Что известно об Алексее Шубине

В УАФ отмечают, что Алексей Шубин погиб в ходе выполнения боевого задания вблизи Липцев Харьковской области в результате удара FPV-дрона.

Шубин за свою футбольную карьеру успел поиграть в "Шахтере" из Павлограда, запорожском "Торпедо", никопольском "Металлурге", черкасском "Днепре" и черниговской "Десне", Некоторое время он также играл в Беларуси.

В СМИ отмечают, что за свою службу Алексей Шубин получил награду от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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