Олег Дорощук завоевал золото на Евро-2025 в прыжках в высоту

Олег Дорощук. Фото: Reuters

На чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении сборная Украины выиграла первую медаль. Автором достижения стал прыгун в высоту Олег Дорощук.

Дорощуку удалось выиграть золотую награду, сообщил портал Новини.LIVE.

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В финал в прыжках в высоту прошли украинцы Дорощук и Дмитрий Никитин.

Финал начался с высоты 2.22 м, после которого остались лишь пять из восьми прыгунов. На 2.26 м в лидеры выбились Дорощук, Никитин и итальянец Мануэль Ландо, которые преодолели планку с первого раза.

На высоте 2.29 м Никитин завершил выступление, а Ландо не взял ни 2.26, ни 2.32.

Перепрыгнули 2.29 только Дорощук, чех Ян Штефала и итальянец Маттео Сиоли.

Дорощук стал единственным кто взял 2.32 м, и сделал это с первой попытки. Затем он преодолел с первой попытки 2.34 м, что стало его личным рекордом. Штефала финишировал вторым, а Сиоли третьим. Никитин, как и в 2021 году стал пятым.

Отметим, что золотая медаль Дорощука стала первой золотой в истории Украины для мужчин-прыгунов в помещении. Ранее лучшим результатом были две серебряные награды Андрея Проценко в 2019 и 2023 годах.

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