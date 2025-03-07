Дорощук установил историческое достижение на чемпионате Европы по легкой атлетике

Украинский легкоатлет Олег Дорощук. Фото: instagram.com/oleh_doroshchuk

В Нидерландах в эти дни проходит чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении. Украинские спортсмены уже показывают на турнире хорошие результаты.

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук преодолел квалификацию и уверенно вышел в финал соревнований, сообщает "Суспільне.Спорт".

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Это историческое достижение для Дорощука. Он впервые добрался до финала на чемпионате Европы в помещении.

Дорощук и его достижения

Украинец на пути к финалу взял четыре планки, в частности финальную (2,23 м). Лишь однажды, на отметке 2,18 м ему понадобилось две попытки.

У Олега Дорощука есть опыт выступлений в финалах главных стартов по легкой атлетике. Но именно в помещении это будет его первая попытка в карьере.

"Все нормально, все хорошо. Прыгалось не очень, но, в принципе, все нормально. Не экономил силы? Хотел попрыгать просто, почувствовать прыжок. Можно было и выше. Сегодня так, захотел попрыгать", — прокомментировал спортсмен свою успешную квалификацию.

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