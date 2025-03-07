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Історичний прорив — Олег Дорощук вперше вийшов до фіналу Євро

7 березня 2025 11:46
Максим Коваленко - Редактор
Дорощук встановив історичне досягнення на чемпіонаті Європи з легкої атлетики
Український легкоатлет Олег Дорощук. Фото: instagram.com/oleh_doroshchuk
Максим Коваленко - Редактор

У Нідерландах цими днями проходить чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні. Українські спортсмени вже показують на турнірі хороші результати. 

Український стрибун у висоту Олег Дорощук подолав кваліфікацію та впевнено вийшов до фіналу змагань, повідомляє "Суспільне.Спорт"

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Це історичне досягнення для Дорощука. Він вперше дістався до фіналу на чемпіонаті Європи у приміщенні. 

Дорощук та його досягнення

Українець на шляху до фіналу взяв чотири планки, зокрема фінальну (2,23 м). Лише одного разу, на позначці 2,18 м йому знадобилося дві спроби. 

У Олега Дорощука є досвід виступів у фіналах головних стартів з легкої атлетики. Але саме у приміщенні це буде його перша спроба в кар'єрі. 

"Все нормально, все добре. Стрибалося не дуже, але, в принципі, все нормально. Не економив сили? Хотів пострибати просто, відчути стрибок. Можна було і вище. Сьогодні так, захотів пострибати", — прокоментував спортсмен свою успішну кваліфікацію. 

Нагадаємо, київське "Динамо" має посилити ще декілька позицій, щоб реабілітуватись за провал у єврокубках цього сезону. 

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спорт Змагання Легка атлетика Чемпіонат Європи Олег Дорощук
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