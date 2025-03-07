Дорощук встановив історичне досягнення на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Український легкоатлет Олег Дорощук. Фото: instagram.com/oleh_doroshchuk

У Нідерландах цими днями проходить чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні. Українські спортсмени вже показують на турнірі хороші результати.

Український стрибун у висоту Олег Дорощук подолав кваліфікацію та впевнено вийшов до фіналу змагань, повідомляє "Суспільне.Спорт".

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Це історичне досягнення для Дорощука. Він вперше дістався до фіналу на чемпіонаті Європи у приміщенні.

Дорощук та його досягнення

Українець на шляху до фіналу взяв чотири планки, зокрема фінальну (2,23 м). Лише одного разу, на позначці 2,18 м йому знадобилося дві спроби.

У Олега Дорощука є досвід виступів у фіналах головних стартів з легкої атлетики. Але саме у приміщенні це буде його перша спроба в кар'єрі.

"Все нормально, все добре. Стрибалося не дуже, але, в принципі, все нормально. Не економив сили? Хотів пострибати просто, відчути стрибок. Можна було і вище. Сьогодні так, захотів пострибати", — прокоментував спортсмен свою успішну кваліфікацію.

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