Олег Дорощук здобув золото на Євро-2025 у стрибках у висоту

Олег Дорощук. Фото: Reuters

На чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні збірна України виграла першу медаль. Автором досягнення став стрибун у висоту Олег Дорощук.

Дорощуку вдалося виграти золоту нагороду, повідомив портал Новини.LIVE.

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До фіналу в стрибках у висоту пройшли українці Дорощук і Дмитро Нікітін.

Фінал розпочався з висоти 2.22 м, після якого залишились лише п’ять з восьми стрибунів. На 2.26 м в лідери вибились Дорощук, Нікітін та італієць Мануель Ландо, які подолали планку з першого разу.

На висоті 2.29 м Нікітін завершив виступ, а Ландо не взяв ні 2.26, ні 2.32.

Перестрибнули 2.29 лише Дорощук, чех Ян Штефала та італієць Маттео Сіолі.

Дорощук став єдиним хто взяв 2.32 м, й зробив це з першої спроби. Потім він подолав з першої спроби 2.34 м, що стало його особистим рекордом. Штефала фінішував другим, а Сіолі Третім. Нікітін, як і в 2021 році став п’ятим.

Зазначимо, що золота медаль Дорощука стала першою золотою в історії України для чоловіків-стрибунів у приміщенні. Раніше найкращим результатом були дві срібні нагороди Андрія Проценка в 2019 та 2023 роках.

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