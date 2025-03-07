Погиб Орест Малованюк — известный спортсмен и разведчик ВСУ отдал жизнь на фронте

Орест Малованюк. Фото: Facebook Спортивный комитет Украины

Украина продолжает нести потери на фронте в войне против Российской Федерации. В том числе потери среди спортсменов, которые стали на защиту государства от оккупантов.

В бою против россиян погиб 27-летний Орест Малованюк (позывной "Тайпан"), сообщает на Facebook Спортивный комитет Украины.

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Орест Малованюк. Фото: сайт ФСОУ

Что известно об Оресте Малованюке

Орест Малованюк был лейтенантом Государственной пограничной службы Украины и командиром разведывательной группы "Гарт".

У него была выдающаяся спортивная карьера. Мастер спорта Украины, чемпион Украины по спортивному ориентированию (рогейн) и по легкой атлетике (24-часовой бег), победитель молодежного первенства Украины по бегу на 1 милю в 2018 году.

Орест Малованюк воевал за Украину с 2017 года. Прошел самые горячие точки фронта: Славянск, Бахмутское направление, Хромовое, Клещеевку, занимался воздушной и наземной разведкой.

Он погиб 16 февраля во время выполнения боевого задания в районе Волчанска на Харьковщине. У Ореста Малованюка остались жена и маленькая дочь.

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