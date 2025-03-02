Украинский волейболист погиб на войне с Россией — что известно

Андрей Романов. Фото: instagram.com/fvu.official

Украина, к сожалению, ежедневно несет потери на фронте в войне против Российской Федерации. В том числе, потери среди спортсменов, которые стали на защиту государства.

Волейболист из Кропивницкого Андрей Романов погиб на фронте, сообщает Федерация волейбола Украины.

Читайте также:

Ему было всего 33 года. После начала полномасштабного вторжения РФ он сначала волонтерил, потом ушел на фронт.

Андрей Романов с друзьями. Фото: instagram.com/fvu.official

Что известно об Андрее Романове

Андрей Романов после волонтерства присоединился к Силам обороны. Там он стал боевым медиком.

У погибшего защитника остались жена и маленький сын.

"Сейчас трудно подобрать какие-то слова. Знакомый, товарищ, друг, родной человек. Он всегда был таким... позитивчиком", — говорится в сообщении на соцсетях клуба "Кроп".

Напомним, известны имена трех боксеров, которые могут повторить чемпионский путь Александра Усика.

Экс-игрок киевского "Динамо" Александр Алиев впервые показал свою новую девушку.

Дональд Трамп устроил спор с Владимиром Зеленским в Белом доме. Известно, как на это отреагировали спортсмены.

Названы пять украинских легионеров, которые в последнее время исчезли из поля зрения СМИ.