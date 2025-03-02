Украинский волейболист погиб на войне с Россией — что известно

Волейболист из Кропивницкого погиб на войне с Россией
Украина, к сожалению, ежедневно несет потери на фронте в войне против Российской Федерации. В том числе, потери среди спортсменов, которые стали на защиту государства.
Волейболист из Кропивницкого Андрей Романов погиб на фронте, сообщает Федерация волейбола Украины.
Ему было всего 33 года. После начала полномасштабного вторжения РФ он сначала волонтерил, потом ушел на фронт.
Что известно об Андрее Романове
Андрей Романов после волонтерства присоединился к Силам обороны. Там он стал боевым медиком.
У погибшего защитника остались жена и маленький сын.
"Сейчас трудно подобрать какие-то слова. Знакомый, товарищ, друг, родной человек. Он всегда был таким... позитивчиком", — говорится в сообщении на соцсетях клуба "Кроп".
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