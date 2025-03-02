Український волейболіст загинув на війні з Росією — що відомо

Андрій Романов. Фото: instagram.com/fvu.official

Україна, на жаль, щодня зазнає втрат на фронті у війні проти Російської Федерації. У тому числі втрати серед спортсменів, які стали на захист держави.

Волейболіст з Кропивницького Андрій Романов загинув на фронті, повідомляє Федерація волейболу України.

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Йому було лише 33 роки. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він спершу волонтерив, потім пішов на фронт.

Андрій Романов з друзями. Фото: instagram.com/fvu.official

Що відомо про Андрія Романова

Андрій Романов після волонтерства долучився до Сил оборони. Там він став бойовим медиком.

У загиблого захисника залишилися дружина і маленький син.

"Зараз важко підібрати якісь слова. Знайомий, товариш, друг, рідна людина. Він завжди був таким... позитивчиком", — йдеться в повідомлення на соцмережах клубу "Кроп".

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