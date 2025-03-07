Орест Малованюк. Фото: Facebook Спортивний комітет України

Україна продовжує зазнавати втрат на фронті у війні проти Російської Федерації. У тому числі втрат серед спортсменів, які стали на захист держави від окупантів.

В бою проти росіян загинув 27-річний Орест Малованюк (позивний "Тайпан"), повідомляє на Facebook Спортивний комітет України.

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Орест Малованюк. Фото: сайт ФСОУ

Що відомо про Ореста Малованюка

Орест Малованюк був лейтенантом Державної прикордонної служби України та командиром розвідувальної групи "Гарт".

У нього була видатна спортивна кар'єра. Майстер спорту України, чемпіон України зі спортивного орієнтування (рогейн) та з легкої атлетики (24-годинний біг), переможець молодіжної першості України з бігу на 1 милю у 2018 році.

Орест Малованюк воював за Україну з 2017 року. Пройшов найгарячіші точки фронту: Слов’янськ, Бахмутський напрямок, Хромове, Кліщіївку, займався повітряною та наземною розвідкою.

Він загинув 16 лютого під час виконання бойового завдання в районі Вовчанська на Харківщині. У Ореста Малованюка залишились дружина та маленька донька.

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