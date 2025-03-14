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Росіянка Андрєєва зізналася, як їй вдалося обіграти Світоліну

14 березня 2025 11:51
Іван Крутогоров - Редактор
Андрєєва здивувала словами про Світоліну після перемоги над українкою
Мірра Андрєєва відбиває м'яч. Фото: Reuters/Jayne Kamin-Oncea
Іван Крутогоров - Редактор

Українка Еліна Світоліна покинула престижний турнір у США. Вона поступилася Міррі Андрєєвій у чвертьфіналі змагання в Індіан-Веллсі.

Андрєєва зізналася, які емоції відчуває після перемоги над своїм кумиром, повідомляють російські ЗМІ.

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Перемога над Джессікою Пегулою стала останньою для Еліни Світоліної на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі. Українка не змогла повторити свій рекорд 2019 року і вийти до півфіналу цього змагання. Вона поступилася з рахунком 0:2 (5:7, 3:6) росіянці Міррі Андрєєвій, яка виступає під нейтральним прапором. Матч тривав рівно півтори години.

Элина Свитолина
Еліна Світоліна під час поєдинку. Фото: Reuters/Jayne Kamin-Oncea

Що Андрєєва сказала про перемогу над Світоліною

Срібна призерка Олімпіади в Парижі в парному розряді Мірра Андрєєва розповіла, що в дитинстві дивилася багато матчів за участю Еліни Світоліної. Українка була одним із її кумирів, і 17-річна росіянка уважно спостерігала за її манерою гри. Андрєєва чекала на інтенсивне протистояння і розуміла, що Світоліна багато м'ячів повертає в корт.

"Вона бігає, бореться. Я розуміла, що вона намагається іноді грати трохи агресивніше і намагається, можливо, раніше завершити розіграш. Але сьогодні був один із матчів, коли ми обидві працювали за кожен м'яч. Такий був прям ігровий теніс. І мені було насправді дуже цікаво грати. Це був один із таких матчів, коли я дійсно отримала задоволення", — заявила Андрєєва.

Росіянка зізналася, що діяла на куражі, і це допомогло їй здобути важливу перемогу. Андрєєва пояснила, що цей результат допоможе їй досягти подальших успіхів.

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