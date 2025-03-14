Ребров висунув вимогу гравцям збірної України

Тренер Сергій Ребров на зборі національної команди. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розпочав підготовку національної команди до важливих поєдинків плей-оф Ліги Націй. На неї чекає протистояння з Бельгією.

Ребров звернувся до своїх підопічних на своїй сторінці в Instagram.

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Уже 20 і 23 березня збірна України зіграє з національною командою Бельгії в матчах плей-офф Ліги Націй. Переможець цього протистояння отримає путівку в елітний дивізіон цього турніру. "Синьо-жовтих" вважають аутсайдером пари, але це не турбує українську команду.

Сергій Ребров під час тренування. Фото: УАФ

Що сказав Ребров

Наставника "синьо-жовтих" останніми місяцями часто критикують і вболівальники, і експерти. Однак підопічні Сергія Реброва зуміли посісти друге місце у своїй групі дивізіону "В", що й дало змогу команді опинитися у кваліфікаційному турнірі.

"Дуже приємно повернутися до роботи головного тренера збірної України після зимової паузи. У чудових умовах розпочинаємо підготовку до двох матчів плей-офф за вихід у Лігу А в рамках Ліги націй", — написав Ребров.

Раніше тренер говорив, що в нинішній збірній України немає лідера, але кожен футболіст готовий узяти на себе цю роль. Тренер чекає від команди граничної самовіддачі в матчах із Бельгією.

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