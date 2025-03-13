Йожеф Сабо пояснив, чому перестав спілкуватися з Андрієм Шевченком

Колишній тренер збірної України та Динамо Йожеф Сабо. Фото: УНІАН

Відомий український тренер Йожеф Сабо дав велике інтерв'ю. У ньому він, зокрема, розповів про відносини з іншими відомими українськими футболістами.

Сабо в інтерв'ю "Українському футболу" зазначив, що вже давно не спілкувався з нинішнім головою УАФ Андрієм Шевченком.

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На його думку, Шевченко міг на нього образитись. Причиною могла стати подія з минулого.

Голова УАФ Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Що розповів Сабо

"Взагалі ж, я із Шевченком вже дуже давно не спілкувався особисто. Він зараз десь там витає в хмарах, недосяжний. Я йому, звісно, бажаю здоров'я, всього найкращого.." — зазначив Сабо.

Тренер вважає, що Андрій Шевченко міг на нього образитись.

"Мабуть, він образився на мене після того інтерв'ю, де я розповів, що в юності він мав стосунки зі старшою жінкою й міг загубити кар’єру. Я його тоді витяг. І от така вдячність…" — резюмував він.

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