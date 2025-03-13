Йожеф Сабо пояснив, чому перестав спілкуватися з Андрієм Шевченком

Сабо розкрив, чому не спілкується із Шевченком
Відомий український тренер Йожеф Сабо дав велике інтерв'ю. У ньому він, зокрема, розповів про відносини з іншими відомими українськими футболістами.
Сабо в інтерв'ю "Українському футболу" зазначив, що вже давно не спілкувався з нинішнім головою УАФ Андрієм Шевченком.
На його думку, Шевченко міг на нього образитись. Причиною могла стати подія з минулого.
Що розповів Сабо
"Взагалі ж, я із Шевченком вже дуже давно не спілкувався особисто. Він зараз десь там витає в хмарах, недосяжний. Я йому, звісно, бажаю здоров'я, всього найкращого.." — зазначив Сабо.
Тренер вважає, що Андрій Шевченко міг на нього образитись.
"Мабуть, він образився на мене після того інтерв'ю, де я розповів, що в юності він мав стосунки зі старшою жінкою й міг загубити кар’єру. Я його тоді витяг. І от така вдячність…" — резюмував він.
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