Колишня трансферна ціль Динамо може перейти в чемпіонат Росії

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" взимку хотіло підсилити фланги атаки. Клуб шукав нового вінгера навіть в чемпіонаті Азербайджану.

Один з тих гравців, кого намагалося купити "Динамо" може переїхати в Росію, повідомив портал africafoot.com.

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За інформацією джерела, в чемпіонат Росії може переїхати вінгер азербайджанської "Зіри" Саліфу Сума.

Саліфу Сума. Фото: instagram.com/s.soumah19/

Московський "Локомотив", начебто, готовий заплатити за африканця 800 тисяч євро, які вимагає керівництво "Зіри".

Раніше інтерес до гравця приписували "Динамо", але до трансферу справа так і не дійшло, бо гравець продовжив контракт з "Зірою" та став дорожчим.

Цього сезону Сума провів у всіх турнірах 31 матч, де забив вісім голів та зробив чотири асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 21-річного гвінейця в 850 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше ми згадали про найгучніші скандали в історії київського "Динамо".

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