Колишня трансферна ціль Динамо може перейти в чемпіонат Росії

Футболіст, яким цікавилось Динамо, переїде в Росію
Київське "Динамо" взимку хотіло підсилити фланги атаки. Клуб шукав нового вінгера навіть в чемпіонаті Азербайджану.
Один з тих гравців, кого намагалося купити "Динамо" може переїхати в Росію, повідомив портал africafoot.com.
Хто ж поїде до Росії
За інформацією джерела, в чемпіонат Росії може переїхати вінгер азербайджанської "Зіри" Саліфу Сума.
Московський "Локомотив", начебто, готовий заплатити за африканця 800 тисяч євро, які вимагає керівництво "Зіри".
Раніше інтерес до гравця приписували "Динамо", але до трансферу справа так і не дійшло, бо гравець продовжив контракт з "Зірою" та став дорожчим.
Цього сезону Сума провів у всіх турнірах 31 матч, де забив вісім голів та зробив чотири асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 21-річного гвінейця в 850 тисяч євро.
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