Бывшая трансферная цель Динамо может перейти в чемпионат России

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" зимой хотело усилить фланги атаки. Клуб искал нового вингера даже в чемпионате Азербайджана.

Один из тех игроков, кого пыталось купить "Динамо" может переехать в Россию, сообщил портал africafoot.com.

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По информации источника, в чемпионат России может переехать вингер азербайджанской "Зиры" Салифу Сума.

Салифу Сума. Фото: instagram.com/s.soumah19/

Московский "Локомотив", вроде бы, готов заплатить за африканца 800 тысяч евро, которые требует руководство "Зиры".

Ранее интерес к игроку приписывали "Динамо", но до трансфера дело так и не дошло, потому что игрок продлил контракт с "Зирой" и стал дороже.

В этом сезоне Сума провел во всех турнирах 31 матч, где забил восемь голов и сделал четыре ассиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 21-летнего гвинейца в 850 тысяч евро.

Напомним, ранее мы вспомнили о самых громких скандалах в истории киевского "Динамо".

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