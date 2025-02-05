Динамо может проиграть конкуренцию за легионера российскому клубу

Салифа Сума перед матчем. Фото: instagram.com/s.soumah19/

Руководство киевского "Динамо" продолжает вести переговоры с азербайджанской "Зирей". Украинский клуб пытается подписать молодого вингера Салифу Сума.

"Динамо" приходится конкурировать за игрока с несколькими российскими клубами, сообщает AfricaFoot.

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Салифа Сума во время матча. Фото: instagram.com/s.soumah19/

Другие претенденты на футболиста

Салифу Сума в сезоне 2024/2025 провел в составе "Зири" 24 поединка во всех турнирах, в которых записал на свой счет 6 мячей и сделал 4 результативные передачи. Контракт 21-летнего футболиста сборной Гвинеи истекает летом 2027 года, однако вряд ли игрок выполнит условия договора.

Футболистом интересуется не только "Динамо", но и некоторые французские клубы. Именно из местного "Гавра" Сума перешел в "Зирю" летом 2024 года.

Но у "Динамо" есть и другие конкуренты в борьбе за Салифу. Игрока хотят подписать сразу три российских клуба. Это московский "Спартак", казанский "Рубин" и "Пари Нижний Новгород". Потенциальные покупатели из РФ готовы предложить за гвинейца более крупную сумму, чем "Динамо".

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