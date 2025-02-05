Динамо може програти конкуренцію за легіонера російському клубу

Саліфа Сума перед матчем. Фото: instagram.com/s.soumah19/

Керівництво київського "Динамо" продовжує вести переговори з азербайджанською "Зірею". Український клуб намагається підписати молодого вінгера Саліфу Сума.

"Динамо" доводиться конкурувати за гравця з декількома російськими клубами, повідомляє AfricaFoot.

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Правий вінгер "Зірі" Саліфу Сума є пріоритетною трансферною метою київського "Динамо". Український клуб готовий заплатити за гравця мільйон євро. Проте азербайджанський клуб не поспішає приймати цю пропозицію.

Саліфа Сума під час матчу. Фото: instagram.com/s.soumah19/

Інші претенденти на футболіста

Саліфу Сума в сезоні 2024/2025 провів у складі "Зірі" 24 поєдинки в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 6 м'ячів і зробив 4 результативні передачі. Контракт 21-річного футболіста збірної Гвінеї закінчується влітку 2027 року, проте навряд чи гравець виконає умови договору.

Футболістом цікавиться не лише "Динамо", а й деякі французькі клуби. Саме з місцевого "Гавра" Сума перейшов у "Зірю" влітку 2024 року.

Але в "Динамо" є й інші конкуренти в боротьбі за Саліфу. Гравця хочуть підписати одразу три російські клуби. Це московський "Спартак", казанський "Рубін" і "Парі Нижній Новгород". Потенційні покупці з РФ готові запропонувати за гвінейця більшу суму, ніж "Динамо".

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