От подкупа арбитров до Милевского — ТОП-5 самых громких скандалов в истории Динамо

Артем Милевский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" — клуб с легендарной историей, которому по этому показателю нет равных в Украине. Однако, команда за время своего существования неоднократно оказывалась в центре скандалов.

Портал Новини.LIVE напомнит о пятерке самых резонансных инцидентов, оставивших след в биографии команды.

Читайте также:

Игорь и Григорий Суркисы. Фото: ФК Динамо (Киев)

Попытка подкупа арбитра в Лиге чемпионов (1995)

Самым известным скандалом с участием киевлян был "шубный" с Игорем Суркисом и испанским арбитром Антонио Лопесом Ньето, 13 сентября 1995 года.

"Динамо" победило "Панатинаикос" в Лиге чемпионов со счетом 1:0, а испанский арбитр заявил, что представители украинского клуба пытались подкупить его, предложив норковые шубы и 30 тысяч долларов.

УЕФА аннулировала результат матча, исключила "Динамо" из турнира и дисквалифицировала их на три года. Это дело стало самым большим черным пятном в истории украинского футбола. Чтобы сократить срок дисквалификации пришлось привлечь экс-президента Украины Леонида Кравчука.

Андрей Ярмоленко после трансфера из "Динамо". Фото: "Боруссия"

Ярмоленко и мошенники (2017)

В 2017 году трансфер Андрея Ярмоленко в "Боруссию" Дортмунд за 25 миллионов евро обернулся скандалом на родине.

По правилам УЕФА, 5% суммы должны были пойти на развитие черниговской спортшколы "Юность", где воспитывался игрок. Вместо этого 150 тысяч евро осели в карманах мошенников через фиктивную общественную организацию.

Подозрения следователей прокуратуры упали на функционеров УАФ, но виновных так и не наказали.

Артем Милевский. Фото: "Динамо"

Милевский и нарушение режима (2008)

Артем Милевский, звезда "Динамо", регулярно попадал в скандалы из-за своего поведения.

Самый известный случай нарушения режима произошел перед финалом Кубка Украины 2008 года. Накануне игры с "Шахтером" (0:2) его застали на вечеринке. Клуб наложил на форварда рекордный штраф, а его любовь к развлечениям стала легендарной среди болельщиков.

Однако, подобных ситуаций в карьере Милевского были не одна и не две. Он часто выводил из психологического равновесия своих тренеров.

Жертвы на матче "Динамо" - "Челси". Фото: ТСН

Расистский скандал в матче с "Челси" (2015)

В Киеве 20 октября 2015 года во время матча Лиги чемпионов против "Челси" (0:0) на трибунах НСК "Олимпийский" группа фанатов "Динамо" напала на темнокожих болельщиков соперника.

УЕФА оштрафовала клуб на 100 тысяч евро, а один матч киевляне провели за закрытыми дверями. Инцидент вызвал осуждение в Европе и нанес удар по имиджу команды и страны.

Матч с "Мариуполем" (2017)

В августе 2017 года "Динамо" отказалось ехать на матч УПЛ против "Мариуполя", ссылаясь на якобы опасность из-за близости к зоне боевых действий.

Клуб был уверен, что благодаря своему статусу КДК УАФ им поможет. К тому же клуб пытался повлиять на результат через закулисные игры. Вместо этого они получили техническое поражение (0:3).

Скандал расколол футбольное сообщество: одни поддержали "Динамо", другие обвинили их в трусости и манипуляциях. Однако это техническое поражение стоило им чемпионства.

Напомним, в сборной Украины ранее приначали главных тренеров очень нелогично.

Бывшая звезда лондонского "Арсенала" Тьерри Анри назвал фаворита на титул обладателя Золотого мяча.

Ранее мы рассказали, как живет бывший украинский теннисист Андрей Медведев.

У сборной Бельгии по футболу есть игроки, которых должна бояться сборная Украины перед стыковыми матчами в Лиге наций.