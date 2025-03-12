Как Бельгия может угрожать Украине — три сильные стороны команды

Капитан сборной Бельгии Кевин Де Брюйне. Фото: instagram.com/belgianreddevils

Сборная Украины совсем скоро начнет двухматчевое противостояние со сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций. Матчи состоятся 20 и 23 марта.

Сборная Бельгии уже давно находится в высшем эшелоне европейского футбола, пишет портал Новини.LIVE.

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Итак, какие сильные черты имеет соперник сборной Украины? Чего ожидать сборной Украины и на что стоит обратить внимание Сергею Реброву?

Жереми Доку. Фото: REUTERS/Phil Noble

Очень сильные фланги

На самом деле это может быть одной из основных проблем украинской защиты. Жереми Доку из "Манчестер Сити", Леандро Троссар из "Арсенала", Доди Лукебакио из "Севильи" — это лишь часть кандидатов, которые в случае вызова могут занять место в основе.

Они быстрые, мобильные и опытные. Что, очевидно, добавит проблем украинским флангам.

Ромелу Лукаку. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Габариты

Они есть практически во всех линиях. И они больше, чем у Украины. Ромелу Лукаку из "Наполи" в нападении, Амаду Онана из "Астон Виллы" и Ореоль Мангала из "Эвертона", Самби Локонга из "Севильи" Это игроки, которые добавляют мощности линиям бельгийцев. И это им явно может помочь во время противоборств с украинцами, что тоже стоит учитывать.

Тибо Куртуа. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Тибо Куртуа

Он до сих пор остается одним из лучших голкиперов мира. И его возвращение в сборную, о чем было анонсировано ранее, является не слишком приятной новостью.

Очевидно, Куртуа займет место в рамке ворот сборной Бельгии. А это значит, что Сергею Реброву и его тренерскому штабу стоит думать, как улучшить атакующую мощь команды.

Проблемы с реализацией моментов, которые, к сожалению, уже довольно долгое время являются своеобразной визитной карточкой сборной Украины, пока что никто не отменял.

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