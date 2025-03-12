Тьерри Анри назвал главного претендента на Золотой мяч в этом году

Тьерри Анри во время телеэфира. Фото: скриншот CBS

Известный тренер и эксперт Тьерри Анри поделился мнением о гонке за самую престижную индивидуальную награду в мире футбола. Француз объяснил, кто может получить "Золотой мяч" в этом году.

Анри назвал своего кандидата в борьбе за этот трофей во время футбольного аналитического шоу на британском телевидении.

Читайте также:

Букмекеры считают фаворитом на получение ЗМ-2025 Килиана Мбаппе из мадридского "Реала". Однако Тьерри Анри не согласен с мнением, что эту награду получит его соотечественник. Эксперт назвал имя бразильца Рафиньи из "Барселоны", который входит в тройке претендентов на приз.

Почему Рафинья может получить "Золотой мяч"

Тьерри Анри отметил Харри Кейна, Килиана Мбаппе и Мохаммеда Салаха, которые являются лидерами своих команд и помогают добывать победы в Лиге чемпионов. Однако по мнению француза только Рафинья демонстрирует стабильность в нынешнем сезоне. Бразилец забил за "Барселону" уже 11 голов в ЛЧ, причем только один из них с пенальти.

Рафинья во время матча. Фото: Reuters/Albert Gea

"Меня восхищает то, как легко Рафинья обыгрывает защитников. Он создает давление на оборону команд, против которых играет "Барселона". Современный форвард должен не только работать на атаку, но помогать обороне, прессинговать, постоянно двигаться. И все это Рафинья прекрасно умеет делать", — заявил Анри.

Напомним, мы разобрали причины важного кадрового решения Сергея Реброва в сборной Украины.

Наставник национальной команды может уступить свое место молодому и амбициозному специалисту.

Вспоминаем самых успешных украинских спортсменок, которые сделали биатлон популярным в стране.

Соперничество двух мировых звезд биатлона длилось больше 10 лет — чем сейчас занимаются эти спортсмены.