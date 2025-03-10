Ротань и еще два тренера могут заменить Шовковского в Динамо

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" под руководством Александра Шовковского уверенно лидирует в чемпионате Украины в сезоне 2024/2025. На текущий момент команда опережает "Шахтер" на 10 очков.

Казалось бы, чемпионский титул уже близок, но математические шансы на провал сохраняются. Если киевляне не удержат лидерство, руководство клуба может задуматься о смене тренера.

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Кто же способен заменить Шовковского? Рассмотрим трех специалистов, связанных с историей и философией "Динамо".

Унаи Мельгоса: испанский акцент на молодежь

Испанский тренер Унаи Мельгоса, работающий с молодежной сборной Украины U-21 — один из возможных кандидатов. Его успехи впечатляют: он вывел "молодежку" на Евро-2025, что подчеркивает его умение развивать молодых игроков.

Унаи Мельгоса. Фото: УАФ

Это идеально вписывается в стратегию "Динамо", где ставка делается на своих воспитанников. Мельгоса уже работал в академии клуба, под его началом раскрылись такие таланты, как Виктор Цыганков, Денис Попов и Николай Шапаренко.

Однако отсутствие опыта работы с топ-клубами остается его слабым местом.

Игорь Костюк: ставка на внутреннюю кухню

Игорь Костюк, тренер "Динамо" U-19, не раз упоминался как потенциальная замена — сначала Мирче Луческу, а теперь и Шовковскому. Он хорошо знает систему клуба и работал с испанскими специалистами, включая Мельгосу, перенимая их подходы.

Игорь Костюк. Фото: "Динамо"

Многие игроки основы — его воспитанники, что говорит о его способности находить общий язык с молодежью.

Однако у Костюка нет опыта работы со взрослыми командами, а его методы подготовки U-19 критикуют за медленный прогресс футболистов.

Руслан Ротань: опыт и терпение

Руслан Ротань, ныне главный тренер "Александрии", летом 2025 года станет свободным агентом, что сделает его лакомым куском для клубов с амбициями.

Руслан Ротань. Фото: "Александрия"

В отличие от других кандидатов, он уже доказал себя на уровне УПЛ, выведя "Александрию" в борьбу за медали. Ротань не дает мгновенных результатов — ему нужно время, чтобы выстроить игру, но итог часто впечатляет. Вопрос в том, готово ли руководство "Динамо" ждать?

Пока Шовковский демонстрирует уверенность, но сезон еще не завершен. После зимнего перерыва команда допустила осечку в матче с "Ворсклой" (1:1) и провалила по игре встречу с ЛНЗ (2:1), что настораживает. Если лидерство растает, выбор нового тренера станет неизбежным.

Мельгоса принесет свежий взгляд, Костюк — преемственность динамовского футбола, а Ротань — проверенный опыт и контроль мяча.

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