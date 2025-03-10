Почему Ребров проигнорировал Пихаленка на матче с Бельгией

Александр Пихаленок. Фото: "Динамо" Киев

После того как главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров объявил состав на стыковые матчи против Бельгии, удивило отсутствие определенных игроков. Одним среди них был центральный полузащитник киевского "Динамо" Александр Пихаленок.

Позже в эфире "ТаТоТаке" журналист Михаил Спиваковский приоткрыл занавес с отказа вызвать Пихаленка.

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По словам Спиваковского, Ребров не вызвал Пихаленка, потому что тот перед оглашением заявки получил травму. Произошло это в матче чемпионата Украины против ЛНЗ.

Именно повреждение было основной причиной отсутствия Пихаленка в сборной. В игре с ЛНЗ Александр вышел на поле 71-й минуте и отыграл до окончания игры.

Вместо Пихаленка Ребров вызвал капитана "Динамо" Виталия Буяльского.

В этом сезоне Пихаленок сыграл за "Динамо" в 21 матче, где забил пять голов и сделал два ассиста.

Действующий контракт Пихаленка с "Динамо" действует до 30 июня 2029 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 4 млн евро.

Напомним, Сергей Ребров удивил заявкой на матч с Бельгией, поскольку там нет трех футболистов, которые этого заслуживали.

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