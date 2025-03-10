Чому Ребров проігнорував Піхальонка на матчі з Бельгією

Олександр Піхальонок. Фото: "Динамо" Київ

Після того, як головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров оголосив склад на стикові матчі проти Бельгії, здивувала відсутність певних гравців. Одним серед них був центральний півзахисник київського "Динамо" Олександр Піхальонок.

Пізніше в ефірі "ТаТоТаке" журналіст Михайло Співаковський привідкрив завісу з відмови викликати Піхальонка.

Читайте також:

Чому Ребров ігнорує зірку "Динамо"

За словами Співаковського, Ребров не викликав Піхальонка, бо то перед оголошенням заявки отримав травму. Сталося пошкодження в матчі чемпіонату України проти ЛНЗ.

Саме пошкодження було основною причиною відсутності Піхальонка в збірній. В грі з ЛНЗ Олександр вийшов на поле 71-й хвилині та відіграв до закінчення гри.

Замість Піхальонка Ребров викликав капітана "Динамо" Віталія Буяльського.

Цього сезону Піхальонок зіграв за "Динамо" у 21 матчі, де забив п’ять голів та зробив два асисти.

Чинний контракт Піхальонка з "Динамо" діє до 30 червня 2029 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 4 млн євро.

Нагадаємо, Сергій Ребров здивував заявкою на матч із Бельгією, оскільки там немає трьох футболістів, які на це заслуговували.

Донецький "Шахтар" після закінчення сезону звільнить Маріно Пушича — на його заміну може прийти один з трьох європейських фахівців.

Раніше своєю красою поділилася дружина новачка "Динамо" Валерія Лучкевича.