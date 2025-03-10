Лунин после матча Реала рассказал, почему с Райо они терпели и защищались

Лунин рассказал, почему Реал страдает, а не играет в футбол
В матче 27 тура чемпионата Испании мадридский "Реал" в дерби победил "Райо Вальекано". Матч оказался очень тяжелым для фаворита, который все же смог выиграть со счетом 2:1.
После игры своим мнением о матче поделился отыгравший весь матч украинский голкипер Андрей Лунин. Слова футболиста привел портал Madrid Universal.
Лунин раскритиковал игроков "Реала"
По словам Лунина, "Реал" контролировал ход матча, но пропущенный гол на последней минуте первого тайма усложнил жизнь.
Андрей связывает такое блеклое выступление с плотным графиком, поскольку команда играет каждые три дня, из-за чего игроки были не в лучшей физической форме. При этом команда проявила стойкость.
Лунин также подчеркнул, что бывают матчи, в которых приходится терпеть и сосредотачиваться на обороне.
"Есть игры, в которых нужно страдать и защищаться. Впереди нас ждет ключевой матч против "Атлетико" в Лиге чемпионов. Как "Реал" играет в обороне? Мы сражаемся в каждом турнире, ответственно выстраиваем защиту и прекрасно осознаем, за какой символ на груди мы выступаем", — сказал Лунин.
В турнирной таблице Ла Лиги у "Реала" 57 очков, как и у "Барселоны", но у каталонцев матч в запасе.
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