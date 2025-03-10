Лунин после матча Реала рассказал, почему с Райо они терпели и защищались

Андрей Лунин. Фото: Reuters

В матче 27 тура чемпионата Испании мадридский "Реал" в дерби победил "Райо Вальекано". Матч оказался очень тяжелым для фаворита, который все же смог выиграть со счетом 2:1.

После игры своим мнением о матче поделился отыгравший весь матч украинский голкипер Андрей Лунин. Слова футболиста привел портал Madrid Universal.

Читайте также:

Лунин раскритиковал игроков "Реала"

По словам Лунина, "Реал" контролировал ход матча, но пропущенный гол на последней минуте первого тайма усложнил жизнь.

Андрей связывает такое блеклое выступление с плотным графиком, поскольку команда играет каждые три дня, из-за чего игроки были не в лучшей физической форме. При этом команда проявила стойкость.

Андрей Лунин в матче с "Райо". Фото: Reuters

Лунин также подчеркнул, что бывают матчи, в которых приходится терпеть и сосредотачиваться на обороне.

"Есть игры, в которых нужно страдать и защищаться. Впереди нас ждет ключевой матч против "Атлетико" в Лиге чемпионов. Как "Реал" играет в обороне? Мы сражаемся в каждом турнире, ответственно выстраиваем защиту и прекрасно осознаем, за какой символ на груди мы выступаем", — сказал Лунин.

В турнирной таблице Ла Лиги у "Реала" 57 очков, как и у "Барселоны", но у каталонцев матч в запасе.

Напомним, наставник сборной Украины Сергей Ребров удивил списком игроков на матч с Бельгией, поскольку там нет трех футболистов.

Донецкий "Шахтер" может рассмотреть одного из трех европейских специалистов на место Марино Пушича.

Своей красотой в соцсетях удивила жена новичка "Динамо" Киев Валерия Лучкевича.