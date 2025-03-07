Лунин мог стать игроком Барселоны, но ему помешали

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин остается заметной целью на трансферном рынке Европы. На него претендуют целая толпа топ-клубов.

Каталонская "Барселона" хотела подписать Лунина, однако у нее ничего не получилось, пишет Fichajes.

Читайте также:

Президент каталонцев Жоан Лапорта серьезно рассматривал кандидатуру Лунина. Но до перехода дело не дошло.

Лунин и "Барселона"

По данным СМИ, Лапорта действительно интересовался украинцем после удачного прошлого сезона. Он контактировал с агентом Лунина Жорже Мендешем.

В результате "Реал" дал понять, что не планирует продавать украинца и не будет способствовать его переходу.

Агент Лунина сообщил Лапорте, что Лунин хочет сосредоточиться на выступлении за мадридский клуб.

В этом сезоне Андрей Лунин провел за "Реал" 9 поединков, в которых пропустил 11 голов.

Напомним, киевское "Динамо" должно усилить определенные позиции на поле, чтобы удачно завершить сезон в УПЛ и стартовать в еврокубках.

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань может возглавить более статусный клуб уже этим летом.

Донецкий "Шахтер" имеет проблемы в составе, которые должен решить уже в ближайшее время.

Сборная Украины имеет несколько кандидатур, которые могут заменить Сергея Реброва в случае его отставки.