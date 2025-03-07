Лунин мог стать игроком Барселоны, но ему помешали

Лунин мог стать каталонцем, но этому помешал Реал
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин остается заметной целью на трансферном рынке Европы. На него претендуют целая толпа топ-клубов.
Каталонская "Барселона" хотела подписать Лунина, однако у нее ничего не получилось, пишет Fichajes.
Президент каталонцев Жоан Лапорта серьезно рассматривал кандидатуру Лунина. Но до перехода дело не дошло.
Лунин и "Барселона"
По данным СМИ, Лапорта действительно интересовался украинцем после удачного прошлого сезона. Он контактировал с агентом Лунина Жорже Мендешем.
В результате "Реал" дал понять, что не планирует продавать украинца и не будет способствовать его переходу.
Агент Лунина сообщил Лапорте, что Лунин хочет сосредоточиться на выступлении за мадридский клуб.
В этом сезоне Андрей Лунин провел за "Реал" 9 поединков, в которых пропустил 11 голов.
Напомним, киевское "Динамо" должно усилить определенные позиции на поле, чтобы удачно завершить сезон в УПЛ и стартовать в еврокубках.
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