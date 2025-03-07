Лунін міг стати гравцем Барселони, але йому завадили

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін залишається помітною ціллю на трансферному ринку Європи. На нього претендують цілий натовп топклубів.

Каталонська "Барселона" хотіла підписати Луніна, проте в неї нічого не вийшло, пише Fichajes.

Читайте також:

Президент каталонців Жоан Лапорта серйозно розглядав кандидатуру Луніна. Але до переходу справа не дійшла.

Лунін та "Барселона"

За даними ЗМІ, Лапорта дійсно цікавився українцем після вдалого минулого сезону. Він контактував з агентом Луніна Жорже Мендешем.

У результаті "Реал" дав зрозуміти, що не планує продавати українця і не сприятиме його переходу до стану ворога.

Агент Луніна повідомив Лапорті, що Лунін хоче зосередитись на виступі за мадридський клуб.

Цього сезону Андрій Лунін провів за "Реал" 9 поєдинків, у яких пропустив 11 голів.

Нагадаємо, київське "Динамо" має посилити певні позиції на полі, щоб вдало завершити сезон в УПЛ та стартувати в єврокубках.

Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань може очолити більш статусний клуб вже цього літа.

Донецький "Шахтар" має проблеми в складі, які має вирішити вже найближчим часом.

Збірна України має кілька кандидатур, які можуть замінити Сергія Реброва у разі його відставки.