Лунін міг стати гравцем Барселони, але йому завадили

Лунін міг стати каталонцем, але цьому завадив Реал
Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін залишається помітною ціллю на трансферному ринку Європи. На нього претендують цілий натовп топклубів.
Каталонська "Барселона" хотіла підписати Луніна, проте в неї нічого не вийшло, пише Fichajes.
Президент каталонців Жоан Лапорта серйозно розглядав кандидатуру Луніна. Але до переходу справа не дійшла.
Лунін та "Барселона"
За даними ЗМІ, Лапорта дійсно цікавився українцем після вдалого минулого сезону. Він контактував з агентом Луніна Жорже Мендешем.
У результаті "Реал" дав зрозуміти, що не планує продавати українця і не сприятиме його переходу до стану ворога.
Агент Луніна повідомив Лапорті, що Лунін хоче зосередитись на виступі за мадридський клуб.
Цього сезону Андрій Лунін провів за "Реал" 9 поєдинків, у яких пропустив 11 голів.
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