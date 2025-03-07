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Чорноморець має серйозні проблеми, під загрозою виступи в УПЛ

7 березня 2025 14:58
Максим Коваленко - Редактор
Чорноморець має проблеми, через які може вилетіти з УПЛ
Головний тренер "Чорноморця" Олександр Бабич. Фото: instagram.com/fcchornomorets
Максим Коваленко - Редактор

У чемпіонаті України з футболу продовжуються матчі весняної частини. Деякі з клубів УПЛ мають серйозні проблеми вже на старті. 

Одеський "Чорноморець" потерпає від серйозних кадрових проблем, повідомляє Sport.ua

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За даними ЗМІ, останнім часом вони набули масового характеру. Враховуючи, що "Чорноморець" бореться за виживання в УПЛ, це дуже серйозна проблема. 

Чорноморець проти Полісся
"Чорноморець" проти "Полісся". Фото: instagram.com/fcchornomorets

Що відомо про проблеми "Чорноморця"

У матчі проти "Полісся" тренери "Чорноморця" не могли використати відразу десятьох футболістів.

Одеська команда втратила через вірусну хворобу відразу чотирьох гравців — Ярослава Кисіля, Богдана Білошевського, Іллю Шевцова та Олексія Хобленка.

На лікарняному все ще знаходяться Артем Присяжнюк, бразилець Жоао Нету, Данило Удод та Денис Безбородько.

Ще двоє гравців — орендовані у "Полісся" Богдан Панчишин та Еміль Мустафаєв не мали права грати у цьому поєдинку через домовленість з житомирським клубом. 

У підсумку "Чорноморець" програв "Поліссю" з рахунком 1:3. 

Нагадаємо, київське "Динамо" має серйозно підсилитись, щоб успішно конкурувати в УПЛ та єврокубках. 

Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань влітку може очолити більш статусний клуб. 

Збірна України бореться з кадровими проблемами перед матчами Ліги націй проти Бельгії. 

У разі, якщо Сергій Ребров покине збірну, вже є декілька цікавих кандидатів, які можуть його замінити. 

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