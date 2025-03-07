Чорноморець має проблеми, через які може вилетіти з УПЛ

Чорноморець має серйозні проблеми, під загрозою виступи в УПЛ
У чемпіонаті України з футболу продовжуються матчі весняної частини. Деякі з клубів УПЛ мають серйозні проблеми вже на старті.
Одеський "Чорноморець" потерпає від серйозних кадрових проблем, повідомляє Sport.ua.
За даними ЗМІ, останнім часом вони набули масового характеру. Враховуючи, що "Чорноморець" бореться за виживання в УПЛ, це дуже серйозна проблема.
Що відомо про проблеми "Чорноморця"
У матчі проти "Полісся" тренери "Чорноморця" не могли використати відразу десятьох футболістів.
Одеська команда втратила через вірусну хворобу відразу чотирьох гравців — Ярослава Кисіля, Богдана Білошевського, Іллю Шевцова та Олексія Хобленка.
На лікарняному все ще знаходяться Артем Присяжнюк, бразилець Жоао Нету, Данило Удод та Денис Безбородько.
Ще двоє гравців — орендовані у "Полісся" Богдан Панчишин та Еміль Мустафаєв не мали права грати у цьому поєдинку через домовленість з житомирським клубом.
У підсумку "Чорноморець" програв "Поліссю" з рахунком 1:3.
Нагадаємо, київське "Динамо" має серйозно підсилитись, щоб успішно конкурувати в УПЛ та єврокубках.
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