Черноморец имеет проблемы, из-за которых может вылететь из УПЛ

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич. Фото: instagram.com/fcchornomorets

В чемпионате Украины по футболу продолжаются матчи весенней части. Некоторые из клубов УПЛ имеют серьезные проблемы уже на старте.

Одесский "Черноморец" страдает от серьезных кадровых проблем, сообщает Sport.ua.

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По данным СМИ, в последнее время они приобрели массовый характер. Учитывая, что "Черноморец" борется за выживание в УПЛ, это очень серьезная проблема.

"Черноморец" против "Полесья". Фото: instagram.com/fcchornomorets

Что известно о проблемах "Черноморца"

В матче против "Полесья" тренеры "Черноморца" не могли использовать сразу десятерых футболистов.

Одесская команда потеряла из-за вирусной болезни сразу четырех игроков — Ярослава Киселя, Богдана Билошевского, Илью Шевцова и Алексея Хобленко.

На больничном все еще находятся Артем Присяжнюк, бразилец Жоао Нету, Даниил Удод и Денис Безбородько.

Еще двое игроков — арендованные у "Полесья" Богдан Панчишин и Эмиль Мустафаев не имели права играть в этом поединке из-за договоренности с житомирским клубом.

В итоге "Черноморец" проиграл "Полесью" со счетом 1:3.

Напомним, киевское "Динамо" должно серьезно усилиться, чтобы успешно конкурировать в УПЛ и еврокубках.

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Сборная Украины борется с кадровыми проблемами перед матчами Лиги наций против Бельгии.

В случае, если Сергей Ребров покинет сборную, уже есть несколько интересных кандидатов, которые могут его заменить.