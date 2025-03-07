Черноморец имеет проблемы, из-за которых может вылететь из УПЛ

Черноморец столкнулся с проблемами, под угрозой выступления в УПЛ
В чемпионате Украины по футболу продолжаются матчи весенней части. Некоторые из клубов УПЛ имеют серьезные проблемы уже на старте.
Одесский "Черноморец" страдает от серьезных кадровых проблем, сообщает Sport.ua.
По данным СМИ, в последнее время они приобрели массовый характер. Учитывая, что "Черноморец" борется за выживание в УПЛ, это очень серьезная проблема.
Что известно о проблемах "Черноморца"
В матче против "Полесья" тренеры "Черноморца" не могли использовать сразу десятерых футболистов.
Одесская команда потеряла из-за вирусной болезни сразу четырех игроков — Ярослава Киселя, Богдана Билошевского, Илью Шевцова и Алексея Хобленко.
На больничном все еще находятся Артем Присяжнюк, бразилец Жоао Нету, Даниил Удод и Денис Безбородько.
Еще двое игроков — арендованные у "Полесья" Богдан Панчишин и Эмиль Мустафаев не имели права играть в этом поединке из-за договоренности с житомирским клубом.
В итоге "Черноморец" проиграл "Полесью" со счетом 1:3.
Напомним, киевское "Динамо" должно серьезно усилиться, чтобы успешно конкурировать в УПЛ и еврокубках.
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Сборная Украины борется с кадровыми проблемами перед матчами Лиги наций против Бельгии.
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