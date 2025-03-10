Лунін після матчу Реала розповів, чому з Райо вони терпіли і захищалися

Андрій Лунін. Фото: Reuters

У матчі 27 туру чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" у дербі переміг "Райо Вальєкано". Матч виявився дуже важким для фаворита, який все ж зміг виграти з рахунком 2:1.

Після гри своєю думкою про матч поділився український голкіпер Андрій Лунін, який відіграв весь матч. Слова футболіста навів портал Madrid Universal.

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За словами Луніна, "Реал" контролював хід матчу, але пропущений гол на останній хвилині першого тайму ускладнив життя.

Андрій пов'язує такий бляклий виступ зі щільним графіком, оскільки команда грає кожні три дні, через що гравці були не в найкращій фізичній формі. При цьому команда проявила стійкість.

Андрій Лунін у матчі з "Райо". Фото: Reuters

Лунін також підкреслив, що бувають матчі, в яких доводиться терпіти і зосереджуватися на обороні.

"Є ігри, в яких потрібно страждати та захищатися. Попереду на нас чекає ключовий матч проти "Атлетіко" в Лізі чемпіонів. Як "Реал" грає в обороні? Ми боремося в кожному турнірі, відповідально вибудовуємо захист і прекрасно усвідомлюємо, за який символ на грудях ми виступаємо", — сказав Лунін.

У турнірній таблиці Ла Ліги в "Реала" 57 очок, як і в "Барселони", але в каталонців матч у запасі.

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