Шовковский раскритиковал игру Динамо в матче с ЛНЗ

Тренер Александр Шовковский перед игрой. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

В рамках 20 тура чемпионата Украины киевское "Динамо" встретилось с ЛНЗ. Лидер турнирной таблицы был близок к тому, чтобы потерять очки во втором матче подряд.

"Бело-синие" вырвали победу на последних минутах поединка, сообщает портал Новини.LIVE.

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Защитник Константин Вивчаренко вывел "Динамо" вперед уже на 11 минуте матча, но киевлянам так и не удалось закрепить преимущество. Зато лучший бомбардир ЛНЗ Мухаррем Яшари во втором тайме сравнял счет. Столичная команда победила благодаря автоголу, который Илья Путря записал на свой счет незадолго до финального свистка.

Тренер Александр Шовковский и форвард Эдуардо Герреро. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Шовковский сказал о матче

Главный тренер "Динамо" признал, что этот поединок оказался сложным для его команды. На игроков давит ответственность за результаты, поскольку от них требуют победы в чемпионате и Кубке Украины. Шовковский похвалил Караваева, который заменил в составе травмированного Тымчика, а вот к Вивчаренко у тренерского штаба есть вопросы.

"В первом тайме на футбольном поле была исключительно одна команда. У нас было много возможностей, чтобы удвоить счет. После перерыва пропустили необязательный гол. Ошибка в обороне тоже наложила свой отпечаток. Дальше начали спешить, пытаясь исправить ситуацию и хорошо, что удалось это сделать, забив важный гол в конце встречи", — объяснил Шовковский.

Напомним, незадолго до матча с ЛНЗ стало известно, что "Динамо" оформило трансфер перспективного игрока.

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