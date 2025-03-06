Шовковський розкритикував гру Динамо в матчі з ЛНЗ

Шовковський пояснив, що йому не сподобалося в матчі Динамо з ЛНЗ
У рамках 20 туру чемпіонату України київське "Динамо" зустрілося з ЛНЗ. Лідер турнірної таблиці був близький до того, щоб втратити очки у другому матчі поспіль.
"Біло-сині" вирвали перемогу на останніх хвилинах поєдинку, повідомляє портал Новини.LIVE.
Захисник Костянтин Вівчаренко вивів "Динамо" вперед уже на 11 хвилині матчу, але киянам так і не вдалося закріпити перевагу. Натомість найкращий бомбардир ЛНЗ Мухаррем Яшарі у другому таймі зрівняв рахунок. Столична команда перемогла завдяки автоголу, який Ілля Путря записав на свій рахунок незадовго до фінального свистка.
Що Шовковський сказав про матч
Головний тренер "Динамо" визнав, що цей поєдинок виявився складним для його команди. На гравців тисне відповідальність за результати, оскільки від них вимагають перемоги в чемпіонаті та Кубку України. Шовковський похвалив Караваєва, який замінив у складі травмованого Тимчика, а ось до Вівчаренка у тренерського штабу є питання.
"У першому таймі на футбольному полі була виключно одна команда. У нас було багато можливостей, щоб подвоїти рахунок. Після перерви пропустили необов'язковий гол. Помилка в обороні теж наклала свій відбиток. Далі почали поспішати, намагаючись виправити ситуацію і добре, що вдалося це зробити, забивши важливий гол наприкінці зустрічі", — пояснив Шовковський.
Нагадаємо, незадовго до матчу з ЛНЗ стало відомо, що "Динамо" оформило трансфер перспективного гравця.
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