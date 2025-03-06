Шовковський розкритикував гру Динамо в матчі з ЛНЗ

Тренер Олександр Шовковський перед грою. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

У рамках 20 туру чемпіонату України київське "Динамо" зустрілося з ЛНЗ. Лідер турнірної таблиці був близький до того, щоб втратити очки у другому матчі поспіль.

"Біло-сині" вирвали перемогу на останніх хвилинах поєдинку, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Захисник Костянтин Вівчаренко вивів "Динамо" вперед уже на 11 хвилині матчу, але киянам так і не вдалося закріпити перевагу. Натомість найкращий бомбардир ЛНЗ Мухаррем Яшарі у другому таймі зрівняв рахунок. Столична команда перемогла завдяки автоголу, який Ілля Путря записав на свій рахунок незадовго до фінального свистка.

Тренер Олександр Шовковський та форвард Едуардо Герреро. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Шовковський сказав про матч

Головний тренер "Динамо" визнав, що цей поєдинок виявився складним для його команди. На гравців тисне відповідальність за результати, оскільки від них вимагають перемоги в чемпіонаті та Кубку України. Шовковський похвалив Караваєва, який замінив у складі травмованого Тимчика, а ось до Вівчаренка у тренерського штабу є питання.

"У першому таймі на футбольному полі була виключно одна команда. У нас було багато можливостей, щоб подвоїти рахунок. Після перерви пропустили необов'язковий гол. Помилка в обороні теж наклала свій відбиток. Далі почали поспішати, намагаючись виправити ситуацію і добре, що вдалося це зробити, забивши важливий гол наприкінці зустрічі", — пояснив Шовковський.

Нагадаємо, незадовго до матчу з ЛНЗ стало відомо, що "Динамо" оформило трансфер перспективного гравця.

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