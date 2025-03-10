Ротань і ще два тренери можуть замінити Шовковського в Динамо

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" під керівництвом Олександра Шовковського впевнено лідирує в чемпіонаті України в сезоні 2024/2025. На поточний момент команда випереджає "Шахтар" на 10 очок.

Здавалося б, чемпіонський титул дуже близько, але математичні шанси на провал зберігаються. Якщо кияни не втримають лідерство, керівництво клубу може задуматися про зміну тренера.

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Хто ж здатен замінити Шовковського? Розглянемо трьох фахівців, пов'язаних з історією та філософією "Динамо".

Унаї Мельгоса: іспанський акцент на молодь

Іспанський тренер Унаї Мельгоса, який працює з молодіжною збірною України U-21 — один із можливих кандидатів. Його успіхи вражають: він вивів "молодіжку" на Євро-2025, що підкреслює його вміння розвивати молодих гравців.

Унаї Мельгоса. Фото: УАФ

Це ідеально вписується в стратегію "Динамо", де ставка робиться на своїх вихованців. Мельгоса вже працював в академії клубу, під його керівництвом розкрилися такі таланти, як Віктор Циганков, Денис Попов і Микола Шапаренко.

Однак відсутність досвіду роботи з топклубами залишається його слабким місцем.

Ігор Костюк: ставка на внутрішню кухню

Ігор Костюк, тренер "Динамо" U-19, не раз згадувався як потенційна заміна — спочатку Мірчі Луческу, а тепер і Шовковському. Він добре знає систему клубу і працював з іспанськими фахівцями, включно з Мельгосою, переймаючи їхні підходи.

Ігор Костюк. Фото: "Динамо"

Багато гравців основи — його вихованці, що говорить про його здатність знаходити спільну мову з молоддю.

Однак у Костюка немає досвіду роботи з дорослими командами, а його методи підготовки U-19 критикують за повільний прогрес футболістів.

Руслан Ротань: досвід і терпіння

Руслан Ротань, нині головний тренер "Олександрії", влітку 2025 року стане вільним агентом, що зробить його ласим шматком для клубів з амбіціями.

Руслан Ротань. Фото: "Олександрія"

На відміну від інших кандидатів, він уже показав себе на рівні УПЛ, вивівши "Олександрію" в боротьбу за медалі. Ротань не дає миттєвих результатів — йому потрібен час, щоб вибудувати гру, але підсумок часто вражає. Питання в тому, чи готове керівництво "Динамо" чекати?

Поки Шовковський демонструє впевненість, але сезон ще не завершено. Після зимової перерви команда допустила осічку в матчі з "Ворсклою" (1:1) і провалила за грою зустріч із ЛНЗ (2:1), що насторожує. Якщо лідерство розтане, вибір нового тренера стане неминучим.

Мельгоса принесе свіжий погляд, Костюк — спадкоємність динамівського футболу, а Ротань — перевірений досвід і контроль м'яча.

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