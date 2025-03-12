Ребров может вернуть Ярмоленко в сборную Украины — почему лидер Динамо важен для команды

Андрей Ярмоленко в футболке сборной Украины. Фото: УНИАН

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вернул в национальную команду одного из ее ветеранов. Андрей Ярмоленко сможет помочь "сине-желтым" в важных матчах плей-офф Лиги Наций.

Почему тренер изменил мнение по поводу капитана? Чем Ярмоленко будет полезен команде? Отвечаем на эти вопросы в эксклюзивном материале Новини.LIVE.

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На протяжение более десяти лет Андрей Ярмоленко был одним из самых ярких и полезных футболистов в сборной Украины. Он выступает за национальную команду настолько давно, что успел побить почти все рекорды в сине-желтой футболке. Казалось, полузащитник будет выступать в команде до тех пор, пока не решит завершить карьеру, но за последний год его статус в сборной изменился.

Ярмоленко тренируется под руководством Реброва. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Кризис в сборной Украины

За последний год Сергей Ребров столкнулся с серьезными проблемами в национальной команде, что отразилось в результатах "сине-желтых". Эпидемия травм привела к тому, что за сборную Украины дебютировали сразу несколько новых игроков. Эта ситуация не изменилась, так что тенденция явно продолжится.

Одновременно с этим Ребров неожиданно начал отказываться от услуг многолетних лидеров сборной Украины. К примеру, вице-капитан команды Александр Зинченко не получил вызов на матчи Лиги Наций со сборной Бельгии. За несколько месяцев до этого место в заявке национальной команды потерял и Андрей Ярмоленко.

Однако Ребров изменил решение и вернул лидера "Динамо" в национальную команду. Ставки перед поединками с Бельгией в плей-офф Лиги Наций очень высоки, и тренерскому штабу пригодится опыт Ярмоленко. При этом кадровая ситуация "сине-желтых" не улучшилась.

Андрей Ярмоленко с женой Инной. Фото: УНИАН

Ярмоленко в сборной Украины: почему это хорошо

Непонятная ситуация с допинг-пробой Михаила Мудрика лишила национальную команду одного из главных креативных футболистов. Разумеется, Ярмоленко не станет прямой заменой вингеру "Челси". Им мог бы стать Владислав Кабаев из "Динамо", однако он оказался только в резервном списке национальной команды.

Но сам факт возвращения Ярмоленко в сборную говорит о том, что Реброву больше некуда отступать, особенно на фоне слухов о возможном увольнении тренера. "Сине-желтым" предстоит провести два матча с очень сильным, но знакомым по Евро-2024 соперником. Безусловно, "красные дьяволы" под руководством Руди Гарсии не будут похожи на команду Доменико Тедеско, но тренерский штаб сборной Украины понимает, к чему готовиться.

Андрей Ярмоленко помогает Илье Забарному. Фото: УНИАН

И вызов одного из ветеранов "сине-желтых" в национальную команду не является случайностью. Дело даже не в форме Ярмоленко, который в этом сезоне забил уже 7 голов. Андрей способен быть проводником идей тренера на поле и человеком, который донесет до команды идеи наставника. Реброву важно иметь на поле человека, с которым он работает уже в третий раз в своей карьере.

Ожидаем увидеть Ярмоленко на поле во втором тайме, особенно если события будут неудачно развиваться для сборной Украины. Это один из немногих футболистов в команде, который умеет плодотворно "входить в игру" и часто оказывает влияние на результат. Если между тренером и футболистом больше нет никаких недомолвок, вызов ветерана в национальную команду станет правильным решением.

Андрей Ярмоленко празднует гол. Фото: УНИАН

Рекорды Ярмоленко в сборной Украины

Хавбек "Динамо" уже вписал свое имя в историю "сине-желтых". На его счету несколько национальных рекордов. Будет символично, если Ярмоленко сможет установить главное достижение в ближайших матчах.

Андрей Ярмоленко является единственным украинским футболистом, который принял участие в четырех чемпионатах Европы. Он выходил на поле на Евро-2012 (одна результативная передача), Евро-2016, Евро-2020 (два гола, две результативные передачи) и Евро-2024.

Еще в рамках отбора на чемпионат Европы 2016 года Ярмоленко отдал в матче Македонии голевой пас на Сергея Сидорчука. Результативная передача стала для Андрея 13, он превзошел достижение нынешнего президента УАФ Андрея Шевченко (12 передач). Сейчас на счету Ярмоленко более 20 ассистов в национальной команде.

Однако главное достижение еще не покорилось капитану сборной Украины. Лучшим бомбардиром в истории команды остается Андрей Шевченко, на счету которого 48 голов. Ярмоленко отстает на два мяча.

Хавбек "Динамо" неоднократно говорил, что приоритетом для него остаются результаты сборной Украины, но это не значит, что Ярмоленко не хочет забить в сине-желтой футболке еще 2 или 3 гола. Это желание пойдет команде на пользу в матчах против Бельгии, который пройдут 20 и 23 марта.

Напомним, сборную Украины может возглавить известный специалист в случае ухода из команды Сергея Ребров.

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