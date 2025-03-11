Шахтер и Динамо провалились после зимней паузы, какие же причины

Николай Шапаренко после ничьей с "Зарей". Фото: "Динамо"

Украинская Премьер-лига после зимнего перерыва традиционно становится ареной громких сенсаций и неожиданных результатов. Так случилось и в 21-м туре, когда "Шахтер" и "Динамо" синхронно потеряли очки, сыграв свои матчи вничью.

"Шахтер" не сумел обыграть "Карпаты" (0:0), а "Динамо" разошлось миром с "Зарей" (2:2). Эти результаты вызвали удивление, ведь уровень украинских грандов и их соперников существенно отличается. Почему же так произошло? Рассмотрим основные причины.

Читайте также:

Игроки донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер"

Первая причина — физическая форма

В этом году зимние сборы для "Шахтера" и "Динамо" начались еще в декабре — раньше, чем обычно. Это связано с новым форматом еврокубков, ведь команды готовились к двум дополнительным турам Лиги чемпионов и Лиги Европы. Из-за этого планы подготовки пришлось пересматривать, а игрокам — работать над двумя пиками физической формы вместо одного.

Как следствие, в четырех матчах после возобновления сезона футболисты обоих клубов не выдерживали полных 90 минут. Например, киевляне обычно демонстрируют качественную игру только в одном из таймов.

Виталий Буяльский. Фото: "Динамо"

Вторая причина — кадровые проблемы

У "Шахтера" зимой возникли трудности из-за трансферов ключевых игроков. Уход таких футболистов, как Даниил Сикан и Александр Зубков, ослабил атакующий потенциал команды. Хотя на их место приобрели талантливых бразильских новичков, эти игроки еще не сыграны между собой, и им нужно время, чтобы адаптироваться и наладить командное взаимодействие.

У "Динамо" ситуация не лучше из-за настоящей эпидемии травм. Александр Пихаленок, Назар Волошин, Александр Тымчик и Валерий Лучкевич находятся в лазарете, у Владислава Кабаева также есть проблемы со здоровьем. К тому же Эдуардо Герреро не смог сыграть против "Зари" из-за контрактных ограничений.

Матч "Шахтера" с "Карпатами". Фото: "Шахтер"

Третья причина — недооценка соперников

"Карпаты" и "Заря" подошли к этим матчам с высокой мотивацией. Луганчане традиционно являются неудобным соперником для "Динамо", а "Карпаты" всегда играют против "горняков" с утроенной самоотдачей.

Зато у "Шахтера" и "Динамо" чувствовались проблемы с мотивацией и, возможно, недооценка оппонентов. Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский отметил, что после январских матчей Лиги чемпионов многие игроки снизили требования к себе на тренировках, что сказалось на их игре.

Игроки "Динамо" перед матчем с "Зарей". Фото: "Динамо"

Четвертая причина — зимние поля

Качество газонов в марте в Украине часто оставляет желать лучшего из-за погодных условий. Неровное покрытие на стадионах помешало "Шахтеру" показать свой привычный уровень игры.

У "Динамо" ситуация с полем лучше, но даже на ровном, но холодном газоне демонстрировать техничный футбол и отдавать точные передачи крайне сложно.

Напомним, главный тренер "Динамо" может уйти из клуба, а ему уже есть перспективные замены.

Украина в 2014 году на олимпийской эстафете в Сочи выиграла золотые медали — где сейчас находятся победительницы.

Легендарные Уле-Эйнаре Бьорндалене и француз Рафаэле Пуаре стали легендами биатлона — чем заняты легенды.

Бывший обидчик Василия Ломаченко напал на другого боксера.