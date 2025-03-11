Шахтар та Динамо провалились після зимової паузи, які ж причини

Микола Шапаренко після нічиєї з "Зорею". Фото: "Динамо"

Українська Прем'єр-ліга після зимової перерви традиційно стає ареною гучних сенсацій і несподіваних результатів. Так сталося і в 21-му турі, коли "Шахтар" та "Динамо" синхронно втратили очки, зігравши свої матчі внічию.

"Шахтар" не зумів обіграти "Карпати" (0:0), а "Динамо" розійшлося миром з "Зорею" (2:2). Ці результати викликали здивування, адже рівень українських грандів і їхніх суперників суттєво різниться. Чому ж так сталося? Розглянемо основні причини.

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Перша причина — фізична форма

Цього року зимові збори для "Шахтаря" та "Динамо" розпочалися ще в грудні — раніше, ніж зазвичай. Це пов’язано з новим форматом єврокубків, адже команди готувалися до двох додаткових турів Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Через це плани підготовки довелося переглядати, а гравцям — працювати над двома піками фізичної форми замість одного.

Як наслідок, у чотирьох матчах після відновлення сезону футболісти обох клубів не витримували повних 90 хвилин. Наприклад, кияни зазвичай демонструють якісну гру лише в одному з таймів.

Віталій Буяльський. Фото: "Динамо"

Друга причина — кадрові проблеми

У "Шахтаря" взимку виникли труднощі через трансфери ключових гравців. Відхід таких футболістів, як Данило Сікан і Олександр Зубков, послабив атакувальний потенціал команди. Хоча на їхнє місце придбали талановитих бразильських новачків, ці гравці ще не зіграні між собою, і їм потрібен час, щоб адаптуватися та налагодити командну взаємодію.

У "Динамо" ситуація не краща через справжню епідемію травм. Олександр Піхальонок, Назар Волошин, Олександр Тимчик і Валерій Лучкевич перебувають у лазареті, у Владислава Кабаєва також є проблеми зі здоров’ям. До того ж Едуардо Герреро не зміг зіграти проти "Зорі" через контрактні обмеження.

Матч "Шахтаря" з "Карпатами". Фото: "Шахтар"

Третя причина — недооцінка суперників

"Карпати" і "Зоря" підійшли до цих матчів із високою мотивацією. Луганці традиційно є незручним суперником для "Динамо", а "Карпати" завжди грають проти "гірників" із потроєною самовіддачею.

Натомість у "Шахтаря" та "Динамо" відчувалися проблеми з мотивацією та, можливо, недооцінка опонентів. Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський зазначив, що після січневих матчів Ліги чемпіонів багато гравців знизили вимоги до себе на тренуваннях, що позначилося на їхній грі.

Гравці "Динамо" перед матчем з "Зорею". Фото: "Динамо"

Четверта причина — зимові поля

Якість газонів у березні в Україні часто залишає бажати кращого через погодні умови. Нерівне покриття на стадіонах завадило "Шахтарю" показати свій звичний рівень гри.

У "Динамо" ситуація з полем краща, але навіть на рівному, але холодному газоні демонструвати технічний футбол і віддавати точні передачі вкрай складно.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" може піти з клубу, а йому вже є перспективні заміни.

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