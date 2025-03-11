Бйорндален і Пуаре — чим займаються легенди біатлону сьогодні

Норвезький біатлоніст Уле-Ейнар Бйорндален. Фото: instagram.com/madshus1906

Біатлон був та залишається одним із найпопулярніших зимових видів спорту. Деякі легендарні біатлоністи мають безліч прихильників по всьому світу.

Норвежець Уле-Ейнар Бйорндален та француз Рафаель Пуаре справедливо вважаються одними із найкращих біатлоністів в історії, пише портал Новини.LIVE.

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Обидва спортсмени вже завершили свої кар'єри. Але є впевненість, що їхні імена досі пам'ятають більшість прихильників біатлону.

Де вони зараз? Чим займаються? Спробуємо розібратись.

Уле-Ейнар Бйорндален. Фото: instagram.com/oleeinarbjorndalen

Уле-Ейнар Бйорндален

Наприкінці січня цього року видатному норвежцю виповнився 51 рік. За свою кар'єру він вісім разів ставав олімпійським чемпіоном, чотири рази здобував олімпійське срібло, був бронзовим призером Олімпіади.

На його рахунку 96 перемог на етапах Кубка світу. Він шість разів вигравав великий кришталевий глобус загального заліку КС.

Бйорндален завершив кар'єру у 2018 році. З 2019-го до 2022-го працював тренером в збірній Китаю.

Зараз працює експертом на телебаченні Норвегії.

Рафаель Пуаре (ліворуч). Фото: instagram.com/raphael_poiree

Рафаель Пуаре

Головний суперник Бйорндалена, їхні баталії ставали прикрасою біатлонних гонок дуже довгий час.

У серпні минулого року Пуаре виповнилося 50 років. Він завершив кар'єру наприкінці сезону 2006/2007.

Після завершення кар'єру працював тренером у збірній Білорусі з біатлону, далі перейшов на роботу до будівельної компанії.

У 2009 році потрапив у дуже серйозну аварію, тоді постраждав його шийний відділ хребта. Француз дуже довго відновлювався від наслідків.

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