Мудрик та допінг — чому досі не відкрили пробу B

Гравець "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

У Англії триває допінг-скандал, пов'язаний з українським футболістом Михайлом Мудриком. Проте, останнім часом немає жодних новин щодо розвитку цього скандалу.

Журналіст та коментатор Ігор Циганик на своєму YouTube-каналі зазначив, що причина може бути в адвокатах українця.

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Схоже, що справу Мудрика "утаємничили". І це пов'язане з очевидною стратегією його захисників.

Що сказав Циганик

"Я думаю, що цілком можливо справу десь трошки утаємничили, на прохання адвокатів", — зазначив Циганик.

За його словами, розгортання цієї справи, якщо немає фінальної крапки, може зіграти дуже негативну роль.

"Можуть випливати певні події, і для того, щоб це не випливало назовні, можливо, до закінчення всього процесу, до вердикту, ми нічого не дізнаємось", — резюмував він.

Циганик зазначив, що деталі можуть нашкодити реноме гравця. Особливо, якщо виявиться, що він не винен.

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