Лідер Динамо не зможе зіграти в поєдинку із Зорею в УПЛ

Тренер Олександр Шовковський із гравцями "Динамо". Фото: пресслужба клубу

У центральному матчі 21 туру чемпіонату України з футболу "Динамо" і "Зоря" не зможуть зіграти оптимальними складами. Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський буде змушений обійтися без послуг одного з гравців атаки.

Відсутність гравців на полі пов'язана з контрактними зобов'язаннями клубів один перед одним, повідомляє "ТаТоТаке".

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У вівторок, 11 березня, "Динамо" прийме в Києві "Зорю". Однак у цьому матчі не зіграють щонайменше 6 футболістів луганської команди. Це Яцик, Супряга, Горбач, Слесар, Маткевич і Василець. Усі вони прийшли в "Зорю" з "Динамо", і в контракті гравців із луганським клубом стоїть заборона на участь у поєдинках проти столичної команди.

Едуардо Герреро під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто не допоможе "Динамо"

Але й у киян є схожа проблема. Форвард "біло-синіх" Едуардо Герреро теж не з'явиться на полі. Він пропустив і перший матч цих суперників. Справа не в травмі, просто за умовами трансферу панамського футболіста він не має права грати проти "Зорі".

У сезоні 2024/2025 Герреро провів 17 матчів, у яких забив 1 гол. "Динамо" у 2025 році провело два матчі. Спочатку підопічні Олександра Шовковського зіграли внічию з "Ворсклою" (1:1), потім вирвали перемогу на останніх хвилинах протистояння з ЛНЗ.

"Динамо" продовжує лідирувати в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Кияни випереджають "Олександрію" на 6 балів.

Нагадаємо, у "Динамо" може з'явитися новий головний тренер, якщо команда не зможе завоювати чемпіонський титул.

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