Віталій Вернидуб увійшов до штабу молодіжної збірної України

Юрій та Віталій Вернидуби. Фото: "Кривбас"

У молодіжній збірній України U-21 зміни в тренерському штабі Унаї Мельгоси. З’явилася одна вакансія.

Однак її швидко закрили. Про це повідомив паблік "ТаТоТаке".

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Віталій Вернидуб. Фото: "Кривбас"

Вернидуб прийшов у молодіжну збірну України

За інформацією джерела, тренерський штаб молодіжної збірної України покинув В’ячеслав Шевчук, який обійняв посаду спортивного директора житомирського "Полісся".

Його місце займе Віталій Вернидуб, який також працює в "Кривбасі" асистентом головного тренера та допомагає своєму батьку Юрію Вернидубу.

Наразі відомо, що Вернидуб-молодший поєднуватиме роботу у збірній та "Кривбасі", набираючись нового досвіду.

Вернидуб завершив ігрову кар’єру у 2023 році та одразу приєднався до тренерського штабу "Кривбасу".

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