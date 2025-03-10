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Вернидуба призначено тренером збірної України

10 березня 2025 19:46
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Віталій Вернидуб увійшов до штабу молодіжної збірної України
Юрій та Віталій Вернидуби. Фото: "Кривбас"
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

У молодіжній збірній України U-21 зміни в тренерському штабі Унаї Мельгоси. З’явилася одна вакансія.

Однак її швидко закрили. Про це повідомив паблік "ТаТоТаке".

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Віталій Вернидуб. Фото: "Кривбас"

Вернидуб прийшов у молодіжну збірну України

За інформацією джерела, тренерський штаб молодіжної збірної України покинув В’ячеслав Шевчук, який обійняв посаду спортивного директора житомирського "Полісся".

Його місце займе Віталій Вернидуб, який також працює в "Кривбасі" асистентом головного тренера та допомагає своєму батьку Юрію Вернидубу.

Наразі відомо, що Вернидуб-молодший поєднуватиме роботу у збірній та "Кривбасі", набираючись нового досвіду.

Вернидуб завершив ігрову кар’єру у 2023 році та одразу приєднався до тренерського штабу "Кривбасу".

Нагадаємо, донецький "Шахтар" призначить одного із європейських тренерів.

Сергій Ребров незаслужено не вніс до заявки збірної на Бельгією трьох футболістів.

Джерело повідомило, чому Ребров не викликав до національної команди футболіста з півзахисту "Динамо".

Голкіпер "Реалу" Андрій Лунін розчарований тим, як команда грає в чемпіонаті Іспанії.

футбол Кривбасс Унаї Мельгоса Збірна України U-21 Віталій Вернидуб
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