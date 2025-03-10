Виталий Вернидуб вошел в штаб молодежной сборной Украины

Вернидуб назначен тренером сборной Украины
В молодежной сборной Украины U-21 изменения в тренерском штабе Унаи Мельгосы. Появилась одна вакансия.
Однако ее быстро закрыли. Об этом сообщил паблик "ТаТоТаке".
Вернидуб пришел в молодежную сборную Украины
По информации источника, тренерский штаб молодежной сборной Украины покинул Вячеслав Шевчук, который занял должность спортивного директора житомирского "Полесья".
Его место займет Виталий Вернидуб, который также работает в "Кривбассе" ассистентом главного тренера, помогая своему отцу Юрию Вернидубу.
Известно, что Вернидуб-младший будет совмещать работу в сборной и "Кривбассе", набираясь нового опыта.
Вернидуб завершил игровую карьеру в 2023 году и сразу присоединился к тренерскому штабу "Кривбасса".
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