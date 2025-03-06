Вячеслав Шевчук, как новый спортивный директор Полесья рассказал о своих целях

Вячеслав Шевчук. Фото: "Полесье"

Новоназначенный спортивный директор "Полесья" Вячеслав Шевчук сменил на посту Дарио Друди. Ранее функционер работал в ровенском "Вересе" и во львовском "Рухе".

Сразу после представления Шевчук рассказал пресс-службе клуба, что будет делать на должности.

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Шевчук выразил радость от присоединения к команде и отметил, что сейчас "Полесье" активно развивается и ставит перед собой амбициозные цели.

По его словам, он приложит максимум усилий, чтобы улучшить спортивные результаты клуба.

Относительно переговоров с президентом клуба Геннадием Буткевичем, Шевчук уточнил, что разговор касался спортивных аспектов.

Вячеслав объяснил, что в роли спортивного директора будет отвечать за взаимодействие с первой командой, "Полесьем-2", "Полесьем" U-19 и детской академией.

Оценивая спортивное развитие "Полесья", Шевчук отметил значительный прогресс клуба, в частности выход в еврокубки в предыдущем сезоне. Он надеется, что в будущем команда снова сможет выступать на европейской арене. Среди целей клуба он назвал победу в Кубке Украины и попадание в зону еврокубков.

Относительно личных амбиций на посту спортивного директора, Шевчук подчеркнул, что стремится способствовать росту игроков из структуры "Полесья", чтобы они дошли до высшего уровня.

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