В’ячеслав Шевчук, як новий спортивний директор Полісся розповів про свої цілі

В'ячеслав Шевчук. Фото: "Полісся"

Новопризначений спортивний директор "Полісся" В’ячеслав Шевчук змінив на посаді Даріо Друді. Раніше функціонер працював у рівненському "Вересі" та у львівському "Рухові".

Відразу після представлення Шевчук розповів пресслужбі клубу, що робитиме на посаді.

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Шевчук висловив радість від приєднання до команди та зазначив, що наразі "Полісся" активно розвивається і ставить перед собою амбітні цілі.

За його словами, він докладе максимум зусиль, щоб покращити спортивні результати клубу.

Щодо переговорів з президентом клубу Геннадієм Буткевичем, Шевчук уточнив, що розмова стосувалася спортивних аспектів.

В’ячеслав пояснив, що в ролі спортивного директора відповідатиме за взаємодію з першою командою, "Поліссям-2", "Поліссям" U-19 та дитячою академією.

Оцінюючи спортивний розвиток "Полісся", Шевчук відзначив значний прогрес клубу, зокрема вихід до єврокубків у попередньому сезоні. Він сподівається, що в майбутньому команда знову зможе виступати на європейській арені. Серед цілей клубу він назвав перемогу в Кубку України та потрапляння до зони єврокубків.

Щодо особистих амбіцій на посаді спортивного директора, Шевчук підкреслив, що прагне сприяти зростанню гравців зі структури "Полісся", щоб вони дійшли до вищого рівня.

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