Полісся звільнило спортивного директора Даріо Друді

Даріо Друді. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" продовжило чистити свій керівний склад. Посаду втратив ще один високопоставлений функціонер.

Про це повідомив портал "ТаТоТаке".

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"Полісся" звільняє менеджмент

За інформацією джерела, житомирський клуб попрощався зі спортивним директором Даріо Друді.

На відміну від звільнення Володимира Теслі, в клубі подякували один одному за співпрацю.

Аргентинець раніше працював у "Зірці" Кропивницький та у львівських "Карпатах".

Після повернення в Україну Друді протримався в "Поліссі" дев'ять місяців. Його хотіли звільнити раніше, але тоді власник клубу Геннадій Буткевич заблокував рішення.

На посаді спортивного директора у Друді були обрізані повноваження, оскільки акцент робився на молодіжному секторі.

Джерело зазначимо, що керівництво "Полісся" наразі перебуває в пошуку нового спортивного директора.

Перед відновленням чемпіонату "Полісся" посідає п’яту позицію з відставанням на чотири очка від четвертого місця, де знаходиться "Кривбас".

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