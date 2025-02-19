Полісся звільнило спортивного директора Даріо Друді

Полісся після Теслі звільнило другого топменеджера
Житомирське "Полісся" продовжило чистити свій керівний склад. Посаду втратив ще один високопоставлений функціонер.
Про це повідомив портал "ТаТоТаке".
"Полісся" звільняє менеджмент
За інформацією джерела, житомирський клуб попрощався зі спортивним директором Даріо Друді.
На відміну від звільнення Володимира Теслі, в клубі подякували один одному за співпрацю.
Аргентинець раніше працював у "Зірці" Кропивницький та у львівських "Карпатах".
Після повернення в Україну Друді протримався в "Поліссі" дев'ять місяців. Його хотіли звільнити раніше, але тоді власник клубу Геннадій Буткевич заблокував рішення.
На посаді спортивного директора у Друді були обрізані повноваження, оскільки акцент робився на молодіжному секторі.
Джерело зазначимо, що керівництво "Полісся" наразі перебуває в пошуку нового спортивного директора.
Перед відновленням чемпіонату "Полісся" посідає п’яту позицію з відставанням на чотири очка від четвертого місця, де знаходиться "Кривбас".
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