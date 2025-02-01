Віцепрезидент Полісся Володимир Тесля звільнений після гучного скандалу

Володимир Тесля. Фото: "Полісся"

Футбольний клуб "Полісся" втратив другу за статусом людину в команді. Клуб покинув віцепрезидент Володимир Тесля.

Віцепрезидент був звільнений, повідомили пресслужба "Полісся".

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За інформацією від клубу, президент клубу Геннадій Буткевич вирішив припинити співпрацю з Теслею.

"Футбольний клуб "Полісся" повідомляє, що співпраця з віцепрезидентом клубу Володимиром Теслею припинена за рішенням президента Геннадія Буткевича", — йдеться в повідомленні.

Про причини відставки не повідомляється. При цьому, в повідомленні про звільнення немає слів подяки про зроблену роботу.

Геннадій Буткевич. Фото: "Полісся"

Зазначимо, що відставка сталася після того, як гравець клубу Бені Макуана повідомив, що Тесля відібрав у нього паспорт, щоб насильно втримувати в Україні. Після цього футболіст відмовився повертатися в клуб з відпустки. Наразі невідомо, чи саме ця причина стала причиною звільнення.

Під новиною про звільнення Теслі в коментарі прийшли колишні гравці клубу Денис Бойко та Артем Шабанов, які привітали це рішення. Коментар ексворотаря вподобала онучка Буткевича Роксолана.

Цікаво, що призначення Теслі футбольною спільнотою критикувалось з самого початку, оскільки він жодного разу не працював у футболі. Раніше менеджер проявив себе у ММА-організації WWFC.

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