Гравець Полісся Макуана заявив, що в клубі у нього забирали паспорт — деталі

Колишній гравець "Полісся" Бені Макуана. Фото: instagram.com/fcpolissya

В українському футболі, схоже, розгорівся черговий скандал. Цього разу він пов'язаний з одним із клубів УПЛ.

Гравець житомирського "Полісся" Бені Макуана в коментарі "Трибуні" заявив, що у клубі на кілька днів забирали його паспорт.

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Таким чином, футболіст підтвердив чутки, які раніше звучали у ЗМІ. І зазначив, що цей інцидент "травмував його психологічно".

Що розповів Макуана

За словами Бені Макуана, його паспорт забирали на декілька днів. У відповідь гравець обіцяв подати до суду.

"Я багато чим пожертвував заради цієї команди, але, як це буває у футболі, віцепрезидент повівся досить погано. Він сказав, що не збирається віддавати мені мій паспорт назад", — сказав Макуана.

Зараз Макуана, за даними журналістів, перебуває на батьківщині.

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