Игрок Полесья Макуана заявил, что в клубе у него забирали паспорт — детали

Легионер из УПЛ пожаловался, что клуб не отдавал ему паспорт
В украинском футболе, похоже, разгорелся очередной скандал. На этот раз он связан с одним из клубов УПЛ.
Игрок житомирского "Полесья" Бени Макуана в комментарии "Трибуне" заявил, что в клубе на несколько дней забирали его паспорт.
Таким образом, футболист подтвердил слухи, которые ранее звучали в СМИ. И отметил, что этот инцидент "травмировал его психологически".
Что рассказал Макуана
По словам Бени Макуана, его паспорт забирали на несколько дней. В ответ игрок обещал подать в суд.
"Я многим пожертвовал ради этой команды, но, как это бывает в футболе, вице-президент повел себя довольно плохо. Он сказал, что не собирается отдавать мне мой паспорт обратно", — сказал Макуана.
Сейчас Макуана, по данным журналистов, находится на родине.
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