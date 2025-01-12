Игрок Полесья Макуана заявил, что в клубе у него забирали паспорт — детали

Бывший игрок "Полесья" Бени Макуана. Фото: instagram.com/fcpolissya

В украинском футболе, похоже, разгорелся очередной скандал. На этот раз он связан с одним из клубов УПЛ.

Игрок житомирского "Полесья" Бени Макуана в комментарии "Трибуне" заявил, что в клубе на несколько дней забирали его паспорт.

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Таким образом, футболист подтвердил слухи, которые ранее звучали в СМИ. И отметил, что этот инцидент "травмировал его психологически".

Что рассказал Макуана

По словам Бени Макуана, его паспорт забирали на несколько дней. В ответ игрок обещал подать в суд.

"Я многим пожертвовал ради этой команды, но, как это бывает в футболе, вице-президент повел себя довольно плохо. Он сказал, что не собирается отдавать мне мой паспорт обратно", — сказал Макуана.

Сейчас Макуана, по данным журналистов, находится на родине.

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