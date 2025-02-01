Вице-президент Полесья Владимир Тесля уволен после громкого скандала

Владимир Тесля. Фото: "Полесье"

Футбольный клуб "Полесье" потерял второго по статусу человека в команде. Клуб покинул вице-президент Владимир Тесля.

Вице-президент был уволен, сообщили в пресс-службе "Полесья".

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По информации от клуба, президент клуба Геннадий Буткевич решил прекратить сотрудничество с Теслей.

"Футбольный клуб "Полесье" сообщает, что сотрудничество с вице-президентом клуба Владимиром Теслей прекращено по решению президента Геннадия Буткевича", — говорится в сообщении.

О причинах отставки не сообщается. При этом, в сообщении об увольнении нет слов благодарности о проделанной работе.

Геннадий Буткевич. Фото: "Полесье"

Отметим, что отставка произошла после того, как игрок клуба Бени Макуана сообщил, что Тесля отобрал у него паспорт, чтобы насильно удерживать в Украине. После этого футболист отказался возвращаться в клуб из отпуска. Пока неизвестно, из-за этой ли именно причины уволили функционера.

Под новостью об увольнении Тесли в комментарии пришли бывшие игроки клуба Денис Бойко и Артем Шабанов, которые приветствовали это решение. Комментарий экс-вратаря понравился внучке Буткевича Роксолане.

Интересно, что назначение Тесли футбольным сообществом критиковалось с самого начала, поскольку он ни когда не работал в футболе. Ранее менеджер проявил себя в ММА-организации WWFC.

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