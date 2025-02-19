Полесье уволило спортивного директора Дарио Друди

Полесье после Тесли уволило второго топ-менеджера
Житомирское "Полесье" продолжило чистить свой руководящий состав. Должность потерял еще один высокопоставленный функционер.
Об этом сообщил портал "ТаТоТаке".
"Полесье" увольняет менеджмент
По информации источника, житомирский клуб попрощался со спортивным директором Дарио Друди.
В отличие от увольнения Владимира Тесли, в клубе поблагодарили друг другу за сотрудничество.
Аргентинец ранее работал в "Зирке" Кропивницкий и во львовских "Карпатах".
После возвращения в Украину Друди продержался в "Полесье" девять месяцев. Его хотели уволить раньше, но тогда владелец клуба Геннадий Буткевич заблокировал решение.
На должности спортивного директора у Друди были обрезаны полномочия, поскольку акцент делался на молодежном секторе.
Источник отметил, что руководство "Полесья" сейчас находится в поиске нового спортивного директора.
Перед возобновлением чемпионата "Полесье" занимает пятую позицию с отставанием на четыре очка от четвертого места, где находится "Кривбасс".
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