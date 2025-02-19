Полесье уволило спортивного директора Дарио Друди

Дарио Друди. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" продолжило чистить свой руководящий состав. Должность потерял еще один высокопоставленный функционер.

Об этом сообщил портал "ТаТоТаке".

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"Полесье" увольняет менеджмент

По информации источника, житомирский клуб попрощался со спортивным директором Дарио Друди.

В отличие от увольнения Владимира Тесли, в клубе поблагодарили друг другу за сотрудничество.

Аргентинец ранее работал в "Зирке" Кропивницкий и во львовских "Карпатах".

После возвращения в Украину Друди продержался в "Полесье" девять месяцев. Его хотели уволить раньше, но тогда владелец клуба Геннадий Буткевич заблокировал решение.

На должности спортивного директора у Друди были обрезаны полномочия, поскольку акцент делался на молодежном секторе.

Источник отметил, что руководство "Полесья" сейчас находится в поиске нового спортивного директора.

Перед возобновлением чемпионата "Полесье" занимает пятую позицию с отставанием на четыре очка от четвертого места, где находится "Кривбасс".

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