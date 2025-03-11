Анчелотті прийняв складне рішення з приводу Луніна

Андрій Лунін під час матчу. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Мадридський "Реал" готується до матчу-відповіді Ліги чемпіонів з "Атлетіко". Ворота "королівського клубу" в цьому поєдинку захищатиме голкіпер збірної України Андрій Лунін.

Наставник "Реала" вже повідомив про своє рішення воротарю, повідомляє DefensaCentral.

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У середу, 12 березня, "Реал" зіграє з "Атлетіко" в рамках матчу-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів. Перша зустріч завершилася перемогою "бланкос" із рахунком 2:1. Однак головний тренер "Реала" Карло Анчелотті розуміє, що той результат ще не гарантує його підопічним вихід до наступної стадії турніру.

Карло Анчелотті керує грою "Реала". Фото: Reuters/Juan Medina

Лунін повертається до основного складу

Бельгієць Тібо Куртуа не готовий грати через наслідки травми. Це означає, що Андрій Лунін знову вийде на поле. Цього разу на українця очікує поєдинок Ліги чемпіонів, хоча в нинішньому сезоні він виступав у рамках Кубка Іспанії та Ла-Ліги.

Андрій Лунін рятує ворота "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Карло Анчелотті вже поговорив із номінально резервним воротарем про тактику на поєдинок. Тренер "Реала" попросив Луніна старанно тренуватися. Він не сумнівається, що Андрій Лунін не підведе команду у важливому поєдинку.

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