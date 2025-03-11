Анчелотті прийняв складне рішення з приводу Луніна

Анчелотті повідомив Луніну, що чекає на українця в Реалі
Мадридський "Реал" готується до матчу-відповіді Ліги чемпіонів з "Атлетіко". Ворота "королівського клубу" в цьому поєдинку захищатиме голкіпер збірної України Андрій Лунін.
Наставник "Реала" вже повідомив про своє рішення воротарю, повідомляє DefensaCentral.
У середу, 12 березня, "Реал" зіграє з "Атлетіко" в рамках матчу-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів. Перша зустріч завершилася перемогою "бланкос" із рахунком 2:1. Однак головний тренер "Реала" Карло Анчелотті розуміє, що той результат ще не гарантує його підопічним вихід до наступної стадії турніру.
Лунін повертається до основного складу
Бельгієць Тібо Куртуа не готовий грати через наслідки травми. Це означає, що Андрій Лунін знову вийде на поле. Цього разу на українця очікує поєдинок Ліги чемпіонів, хоча в нинішньому сезоні він виступав у рамках Кубка Іспанії та Ла-Ліги.
Карло Анчелотті вже поговорив із номінально резервним воротарем про тактику на поєдинок. Тренер "Реала" попросив Луніна старанно тренуватися. Він не сумнівається, що Андрій Лунін не підведе команду у важливому поєдинку.
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