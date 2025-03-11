Анчелотти принял сложное решение по поводу Лунина

Андрей Лунин во время матча. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Мадридский "Реал" готовится к ответному матчу Лиги чемпионов с "Атлетико". Ворота "королевского клуба" в этом поединке будет защищать голкипер сборной Украины Андрей Лунин.

Наставник "Реала" уже сообщил о своем решении вратарю, сообщает DefensaCentral.

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В среду, 12 марта, "Реал" сыграет с "Атлетико" в рамках ответного матча плей-офф Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой "бланкос" со счетом 2:1. Однако главный тренер "Реала" Карло Анчелотти понимает, что тот результат еще не гарантирует его подопечным выход в следующую стадию турнира.

Карло Анчелотти руководит игрой "Реала". Фото: Reuters/Juan Medina

Лунин возвращается в основной состав

Бельгиец Тибо Куртуа не готов играть из-за последствий травмы. Это означает, что Андрей Лунин снова выйдет на поле. На этот раз украинца ожидает поединок Лиги чемпионов, хотя в нынешнем сезоне он выступал в рамках Кубка Испании и Ла Лиги.

Андрей Лунин спасает ворота "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Карло Анчелотти уже поговорил с номинально резервным вратарем о тактике на поединок. Тренер "Реала" попросил Лунина усердно тренироваться. Он не сомневается, что Андрей Лунин не подведет команду в важном поединке.

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