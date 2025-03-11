Катерина Усик поразила образом на готической вечеринке в Киеве

Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика Катерина продолжает показывать стране, что она не скромная девушка. В последнее время она делает это гораздо чаще.

Свой новый образ Катерина показала на женской вечеринке в одном из клубов Киева, сообщил портал Новини.LIVE.

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Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Отметим, что Катерина активно ведет социальные сети и сейчас на нее подписаны 177 тысяч фолловеров.

Новый яркий образ жены Усика

Катерина посетила женскую вечеринку, где была в роковом образе с серебряным венком на голове.

Катерина была одета в черное полупрозрачное длинное платье с несколькими прорезями на нем. В этом платье девушка хорошо вытанцовывала всю вечеринку под песни Ирины Билык и Виктора Павлика.

Интересно, что сама вечеринка была в черном готическом стиле и поэтому большинство девушек одели черные наряды.

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