Катерина Усик поразила образом на готической вечеринке в Киеве

Жена Усика появилась на вечеринке в роковом образе
Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика Катерина продолжает показывать стране, что она не скромная девушка. В последнее время она делает это гораздо чаще.
Свой новый образ Катерина показала на женской вечеринке в одном из клубов Киева, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что Катерина активно ведет социальные сети и сейчас на нее подписаны 177 тысяч фолловеров.
Новый яркий образ жены Усика
Катерина посетила женскую вечеринку, где была в роковом образе с серебряным венком на голове.
Катерина была одета в черное полупрозрачное длинное платье с несколькими прорезями на нем. В этом платье девушка хорошо вытанцовывала всю вечеринку под песни Ирины Билык и Виктора Павлика.
Интересно, что сама вечеринка была в черном готическом стиле и поэтому большинство девушек одели черные наряды.
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