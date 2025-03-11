Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Жена Усика появилась на вечеринке в роковом образе arrow

Жена Усика появилась на вечеринке в роковом образе

11 марта 2025 08:10
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Катерина Усик поразила образом на готической вечеринке в Киеве
Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика Катерина продолжает показывать стране, что она не скромная девушка. В последнее время она делает это гораздо чаще.

Свой новый образ Катерина показала на женской вечеринке в одном из клубов Киева, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Катерина Усик
Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Отметим, что Катерина активно ведет социальные сети и сейчас на нее подписаны 177 тысяч фолловеров.

Новый яркий образ жены Усика

Катерина посетила женскую вечеринку, где была в роковом образе с серебряным венком на голове.

Катерина была одета в черное полупрозрачное длинное платье с несколькими прорезями на нем. В этом платье девушка хорошо вытанцовывала всю вечеринку под песни Ирины Билык и Виктора Павлика.

Интересно, что сама вечеринка была в черном готическом стиле и поэтому большинство девушек одели черные наряды.

Напомним, главному тренеру киевского "Динамо" Александру Шовковскому необходимо выиграть УПЛ, потому что в противном случае его заменят.

Звезда "Барселоны" отреагировал на слухи в СМИ об измене его жены.

Вернидуб стал тренером молодежной сборной Украины — что об этом известно.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не вызвал на Бельгию трех игроков, которые этого заслуживали.

Александр Усик бокс украинские боксеры Катерина Усик жены футболистов
Реклама
Реклама
Реклама